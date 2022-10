O estigma da doença mental é um dos maiores obstáculos no acesso aos cuidados de saúde

O estigma na saúde mental está na base das dificuldades no acesso ao tratamento atempado, mas também é necessário resolver os entraves no local de trabalho e promover a formação nas escolas, conclui o relatório da revista The Lancet .

“Temos de combater violentamente o estigma ou não se conseguirá melhorar o acesso aos cuidados de saúde mental. As pessoas têm vergonha, as famílias têm vergonha e não vão. Toda a gente tem o direito a viver sem estigma.” É uma das frases com que Miguel Xavier, director do Programa Nacional de Saúde Mental (PNSM), abre a conversa com o PÚBLICO. O estigma não é exclusivo dos problemas de saúde mental, mas nestas doenças representa um dos maiores entraves à procura de cuidados especializados.