Simulações de IRS: mudanças dão folga maior aos salários mais baixos

Para a generalidade dos contribuintes, as alterações garantem que o rendimento líquido aumenta em linha com a valorização dos salários. Há casos em que o ganho fica ligeiramente abaixo e noutros um pouco acima.

As mudanças previstas para o IRS do próximo ano vão permitir uma redução maior do imposto aos trabalhadores com salários mais baixos, garantindo a estes contribuintes uma melhoria no rendimento líquido superior à que se verifica no rendimento bruto num cenário de aumentos salariais de 5,1%, mostram simulações realizadas pela consultora PwC.