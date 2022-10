Presidente austríaco perto de garantir reeleição à primeira volta

Primeiras projecções das eleições presidenciais na Áustria dão mais de 55% dos votos a Van der Bellen, contra cerca de 18% do candidato da extrema-direita.

O Presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, terá garantido mais seis anos de mandato, depois de conseguir mais de 50% do total de votos nas eleições presidenciais deste domingo, segundo as primeiras projecções divulgadas pouco depois do fecho das urnas.

A confirmar-se, a vitória à primeira volta já era, no entanto, um resultado esperado, depois de nenhum dos principais partidos de centro ter apresentado candidatos e de as suas maiores figuras terem anunciado o apoio a Van der Bellen, antigo líder dos Verdes, de 78 anos.

O FPÖ (Partido da Liberdade da Áustria), de extrema-direita, foi o único partido representado no Parlamento a apresentar um candidato contra o Presidente.

As projecções da SORA, divulgadas pela emissora nacional ORF, com base na contagem parcial de 64,8% dos votos, atribuem 55,4% a Van der Bellen, com uma margem de erro de 1,9 pontos percentuais.

Walter Rosenkranz, o seu principal rival, do FPÖ, fica-se pelos 18,4%.

Uma outra sondagem, da ARGE Wahlen, para a agência noticiosa APA, atribui 55,8% dos votos a Van der Bellen e 17,9% a Rosenkranz, com base em 62% dos votos contabilizados.

As primeiras projecções na Áustria têm sido bastante fiáveis nos últimos anos e baseiam-se, em parte, nos resultados das mesas de voto que fecharam mais cedo. Entre as mesas de voto que encerraram mais tarde estão, por exemplo, as da capital, Viena, ou da cidade de Innsbruck.

O Presidente tem um papel sobretudo cerimonial na política austríaca, mas goza, ainda assim, de algumas competências para actuar em tempos de transição ou turbulência política.