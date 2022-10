Um Nobel para a literatura colectiva e íntima de Annie Ernaux

Se já havia um “momento” Annie Ernaux, com as novas gerações a entusiasmarem-se e a fazerem bandeira de uma escrita muito pessoal e no entanto colectiva; com o Leão de Ouro do Festival de Veneza do ano passado para o filme O Acontecimento, de Audrey Diwan, adaptação da sua obra homónima de 1999; e com a apresentação no último Festival de Cannes de Les Années Super 8, que co-realizou com o filho, o Prémio Nobel da Literatura atribuído esta quinta-feira ao conjunto da obra da autora francesa é o corolário de um projecto coerente e radical, que conseguiu repensar o feminismo e a luta de classes, e que agora a tornará ainda mais conhecida.