A escolha de Anne

O Leão de Ouro de Veneza 2021 é um filme discretamente intenso sobre a condição feminina, história pessoal mais do que libelo activista, com uma superlativa interpretação de Anamaria Vartolomei.

A questão do aborto continua a ser profundamente fracturante na sociedade contemporânea, e o filme com que a escritora e argumentista francesa Audrey Diwan venceu o Leão de Ouro em Veneza 2021 deixa bem claro que a única opinião que lhe interessa é a experiência física da mulher que o enfrenta. Adaptando o romance autobiográfico da escritora Annie Ernaux, O Acontecimento posiciona-se claramente do lado da escolha — isto é: da consciência de uma decisão que tem de ser tomada. E que tem de ser tomada por quem é mais directamente afectada pelas consequências: por uma mulher.