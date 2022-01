Audrey Diwan: “O corpo da mulher é mais político do que o do homem”

Ao premiar em 2021 Audrey Diwan (Leão de Ouro, “por unanimidade”, a O Acontecimento), Jane Campion (prémio de melhor realização a O Poder do Cão) e Maggie Gyllenhall (The Lost Daughter, melhor argumento), o júri do Festival de Veneza presidido por Bong Joon-ho formalizou uma espécie de aliança ou sublinhou-a num palmarés que parece ter sido milimetricamente coreografado: as verdades escondidas do mundo feminino, extravasadas da sensualidade lírica e tordue da neo-zelandesa Campion, em filmes como Um Anjo à Minha Mesa ou O Piano, a serem continuadas pela francesa de origem libanesa Diwan e pela norte-americana Gyllenhall. Que no palco do Lido como que formalizavam, e foi bonito vê-las a dar conta da herança, uma passagem de testemunho.