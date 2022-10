Na estrada, pelas praias do desembarque na Normandia

Quando chegou ao cimo da maior duna da Europa, a Luna, um cão de água português, adoptou o comportamento dos lagartos do deserto, com uma diferença e uma parecença. Não teve a destreza milenar de levantar, de cada vez, a pata dianteira direita e a traseira esquerda, e depois as outras duas, para as arrefecer, mas teve igual instinto de sobrevivência. Não mergulhou na areia, como faz o lagarto, oscilando o corpo para fugir ao escaldão das duas da tarde. Em vez disso, com a língua mais do que de fora, começou a escavar para encontrar areia menos quente que lhe desse algum alívio às patas.