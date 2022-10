Portugueses voltam a pagar mais juros da casa e a amortizar menos capital

A subida das taxas Euribor pode representar um aumento de 200 euros na prestação de um empréstimo de 150 mil euros, a 30 anos, e com um spread de 1%. O aumento das taxas traz outras consequências, mas menos visíveis.

As fortes subidas das taxas Euribor nas últimas semanas já faziam antecipar que as médias mensais atingissem valores elevados em Setembro, quando comparadas com o mês anterior e sobretudo quando se tem como referência os valores negativos que acumularam desde 2015.