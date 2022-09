Depois de faltar ao 10 de Junho, Costa falha cerimónia do 5 de Outubro por “razões pessoais”

António Costa não marcará presença na cerimónia oficial do próximo 5 de Outubro devido a “razões pessoais”, segundo avançou o Observador e confirmou entretanto o PÚBLICO junto do gabinete do primeiro-ministro.

Como é habitual, a cerimónia realiza-se na Câmara Municipal de Lisboa e contará com discursos do Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e do próprio presidente da autarquia Carlos Moedas, que fará o seu primeiro discurso num 5 de Outubro, após ter sido eleito nas eleições locais do ano passado.

No que toca ao primeiro-ministro, António Costa falhará o 5 de Outubro depois de já ter estado ausente do último 10 de Junho, ausência então justificada “por motivos de saúde”.

Por outro lado, António Costa falhará o segundo 5 de Outubro desde que é chefe de Governo, uma vez que em 2019 também não participou na cerimónia. Nesse ano, a ausência ficou a dever-se ao facto de haver eleições legislativas no dia seguinte e de, portanto, o 5 de Outubro ter sido também dia de reflexão.

Caberá à ministra da Presidência Mariana Vieira da Silva que nos dois últimos períodos de férias de Verão do líder do executivo assumiu as funções de primeira-ministra em exercício, substituir António Costa no 5 de Outubro que se comemora na próxima quarta-feira.