Mariana Vieira da Silva volta a ser primeira-ministra em exercício

Pela segunda vez, a ministra substitui oficialmente António Costa na chefia do Governo, durante as férias do primeiro-ministro.

A ministra da Presidência, Maria Vieira da Silva, é primeira-ministra em exercício durante esta semana, em substituição de António Costa, que se encontra de férias, soube o PÚBLICO.

É a segunda vez que Mariana Vieira da Silva desempenha as funções de chefia do Governo. A primeira vez foi no ano passado durante a segunda quinzena de Agosto.

A diferença entre os dois momentos é que agora Mariana Vieira da Silva é formalmente a número dois na orgânica do Governo, enquanto que em Agosto de 2021 era a número quatro do anterior executivo, tendo então à sua frente o ex-ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Há um ano, António Costa, Siza Vieira e Santos Silva coincidiram na data das férias, razão pela qual coube a Mariana Vieira da Silva assumir temporariamente a chefia do executivo.

A substituição foi previamente comunicada oficialmente ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, de acordo com o previsto no ponto 1 do artigo 185.º da Constituição da República Portuguesa.

Durante este período, como primeira-ministra em exercício Mariana Vieira da Silva presidirá ao Conselho de Ministros e dirigirá toda a acção governativa.