Bolsonaro vs. Lula: 12 factos verificados no último debate antes das eleições no Brasil

A Lupa, parceira do PÚBLICO na cobertura das eleições do Brasil, verificou algumas das principais declarações dos dois candidatos às próximas eleições.

O último debate entre os presidenciáveis na primeira volta desta eleição foi marcado por uma série de “bate-bocas”, pelo desrespeito pelas regras acordadas anteriormente e por várias mentiras repetidas e recicladas pelos candidatos. Tudo isso sufocou as propostas que deveriam ser apresentadas pelos participantes, na última oportunidade de falar directamente ao eleitor pela televisão antes da votação no próximo domingo (2).

Os confrontos entre os dois candidatos à frente nas pesquisas eleitorais mais recentes — Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) — acabaram por ocorrer apenas nos direitos de resposta concedidos pela produção do programa. Lula e Bolsonaro evitaram perguntas directas entre si, mas usaram embates com outros candidatos para criticar um ao outro. O actual Presidente mentiu sobre as acções tomadas pelo seu Governo durante a pandemia e sobre meio ambiente, enquanto o ex-Presidente mais uma vez exagerou sobre feitos dos seus governos.

Com poucas oportunidades de pssarem à segunda volta, Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) usaram o espaço para criticar adversários e reafirmar posições defendidas durante a campanha, mas também escorregaram em diversos dados económicos e indicadores sociais. O Padre Kelmon (PTB) ganhou destaque nas redes sociais, citando vídeos já desmentidos pela Lupa e outras mentiras verificadas em oportunidades anteriores.

O evento, promovido pela Rede Globo, foi mediado pelo apresentador William Bonner e contou com os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça, seja eleitoral ou comum. A Lupa verificou as falas dos presidenciáveis. Confira:

“Como é que nós geramos 22 milhões de empregos [nos governos do PT]” Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação da Lupa: Exagerado

De acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério da Economia, a diferença entre o número de pessoas empregadas em 2002 — último ano antes de Lula assumir a Presidência — e 2015 — último ano completo do PT no poder — é de 19,4 milhões. A diferença entre o dado real e o citado por Lula é de 11,8%.

No final de 2002, eram 28,7 milhões de vagas formais de emprego. Em 2015, 48,1 milhões.

“Nós aumentámos o salário mínimo em 77%” Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação da Lupa: Verdadeiro

Entre Janeiro de 2003, primeiro ano do Governo Lula, até Janeiro de 2016, meses antes de Dilma Rousseff (PT) deixar o cargo, o aumento real do salário mínimo (acima da inflação) foi de 75,03%. O levantamento é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconómicos (Dieese) (página 4) e considera a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

“Quando eu cheguei no Governo, tinha só [US$] 100 mil milhões (102 mil milhões de euros) de fluxo de exportação, nós fomos para [US$] 482 mil milhões (408 mil milhões de euros)” Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação da Lupa: Exagerado

Em 2002, ano em que Lula foi eleito para o primeiro mandato, o fluxo da balança comercial no Brasil (soma do volume de exportação e de importação) era de US$ 108,3 mil milhões (110 mil milhões de euros). Segundo os relatórios disponíveis no Comex Stat, página que reúne informações estatísticas sobre o comércio exterior do país desde 1997, o valor de exportação no Brasil naquele ano foi de US$ 60 mil milhões (62 mil milhões de euros), enquanto o de importação foi de US$ 48 mil milhões (49 mil milhões de euros).

Já em 2010, último ano do “petista” na Presidência, embora tenha mais do que triplicado, o montante chegou a US$ 383 mil milhões (390 mil milhões de euros). Naquele ano, o Brasil exportou US$ 200,4 mil milhões (204 mil milhões de euros) e importou US$ 183,3 mil milhões (186 mil milhões de euros).

“Devíamos ao FMI, pagámos [...]” Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação da Lupa: Verdadeiro

No final de 2005, o Governo brasileiro decidiu quitar a dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), pagando US$ 15,5 mil milhões (16 mil milhões de euros). O pagamento foi antecipado. As parcelas venceriam apenas no ano de 2007.

“Os números dizem que nós temos 31 milhões de pessoas a passar fome [...]” Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Verdadeiro

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), entre 2003 e 2010, anos em que Lula actuou como Presidente da República, foram assentadas 614.088 famílias – cerca de nove vezes mais do que o citado pelo presidenciável.

No mesmo período, o total de hectares destinados à reforma agrária foi 48,3 milhões de hectares (página 7), 7% menor do que o citado por Lula.

“Fui absolvido em dois processos da ONU” Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à Presidência da República, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Falso

A Organização das Nações Unidas (ONU) não é responsável por julgar processos contra o ex-Presidente Lula e, por esse motivo, não é possível afirmar que o “petista” foi “absolvido” pela entidade. O que, de facto, aconteceu é que, em Abril deste ano, o Comité de Direitos Humanos da ONU indicou que Lula teve os seus direitos políticos violados.

O comité indicou que Lula não teve direito a um julgamento conduzido por um tribunal imparcial e que o ex-juiz federal Sérgio Moro e procuradores violaram a presunção de inocência. Vale a pena pontuar ainda que a decisão do comité não foi unânime.

O Comité de Direitos Humanos da ONU é composto por 18 especialistas de diferentes países. Sem carreira na diplomacia, os integrantes do comité são eleitos para mandatos de quatro anos, pelas nações signatárias do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, levando em consideração suas competências na área. Esses peritos não são considerados representantes dos seus países.

“[...] Quem conseguisse emprego perdia o Bolsa Família” Jair Bolsonaro (PL), Presidente e candidato à reeleição, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Falso

Os beneficiários do antigo Bolsa Família que aumentavam o seu rendimento contavam com garantias de protecção caso conseguissem trabalho. Segundo as regras, era possível continuar a receber o benefício mesmo obtendo um emprego formal ou informal. O apoio só seria cortado se o rendimento familiar per capita (por pessoa) ultrapassasse o limite de rendimento permitido pelo programa, não podendo ser maior do que meio salário mínimo. O benefício foi substituído, em 2021, pelo Auxílio Brasil.

Mesmo nos casos em que o rendimento familiar havia subido para até meio salário mínimo por pessoa, os beneficiários podiam continuar a receber o Bolsa Família por até dois anos, desde que a família actualizasse voluntariamente as informações no Cadastro Único — essa norma era chamada Regra de Permanência.

Já os beneficiários que aumentavam a sua renda acima de meio salário mínimo per capita contavam com o Retorno Garantido, que garantia um prazo de até 36 meses para retornar ao programa, caso necessário. Vale a pena ressaltar que essa medida era válida para aqueles que, por iniciativa própria, se desligavam do programa.

“Delatores [da Operação Lava Jato] devolveram R$ 6 mil milhões ( 6,2 mil milhões de euros) (...)” Jair Bolsonaro (PL), Presidente e candidato à reeleição, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Verdadeiro

Até 2021, a Petrobras havia recuperado R$ 6 biliões em acordos e delações (6,2 mil milhões de euros). Os recursos foram devolvidos à empresa, que é considerada vítima nos crimes investigados pela Operação Lava Jato.

“Lula defendia que [se] roubasse telemóvel para tomar uma cervejinha”

Jair Bolsonaro (PL), Presidente e candidato à reeleição, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Falso

A frase de Bolsonaro refere-se a um vídeo que a Lupa já desmentiu. As imagens foram editadas para dar a entender que o ex-Presidente Lula apoiava o roubo de telemóveis para que os ladrões pudessem “tomar uma cervejinha”, mas isso é falso.

A declaração original foi dada por Lula durante uma conferência de imprensa em 25 de Agosto de 2017. Lula disse: “Para que [uma pessoa] roubar um telemóvel? Para vender. Para ganhar um dinheirinho. Então eu penso que essa violência que está em Pernambuco é causada pela desesperança.” Logo depois, ele fez uma metáfora sobre o ódio no país, usando equipas locais: “O ódio está disseminado no país. (…) É preciso distensionar, para a sociedade perceber que as claques do Santa Cruz e do Sport não são inimigas, são adversárias durante o jogo. Depois vão para o bar tomar uma cerveja junto”.

Essas frases, que podem ser ouvidas a partir dos 13 minutos de vídeo, foram editadas para parecer que estavam relacionadas, quando, na verdade, não estavam.

“Nenhum país do mundo comprou vacina em 2020” Jair Bolsonaro (PL), Presidente e candidato à reeleição, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Falso

Um levantamento feito pelo Poder360 mostrou que pelo menos 50 países começaram a vacinação contra a covid-19 em 2020. Como apenas Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha e Brasil tinham fabrico activo de vacinas nessa época, é possível afirmar que diversos países compraram doses de imunizantes contra a doença ainda em 2020.

A primeira pessoa a ser vacinada no mundo, excepto voluntários em testes, recebeu o imunizante no Reino Unido, em 8 de Dezembro de 2020. A vacinação contra a covid-19 no país iniciou-se em 17 de Janeiro de 2021.

Vale a pena pontuar que a primeira vacina contra o SARS-CoV-2 no país foi a CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Essa fórmula foi criticada por Jair Bolsonaro em pelo menos dez ocasiões antes de ela começar a ser aplicada na população brasileira.

“Somos o país que agora entrou na 10.ª economia do mundo (...)” Jair Bolsonaro (PL), Presidente e candidato à reeleição, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Verdadeiro

Ranking divulgado pela agência de classificação de risco Austin Rating, em Junho deste ano, colocou o Brasil como a 10.ª maior economia do mundo. À frente do país estão Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Canadá e Itália.

“[Somos o país] (...) que menos emite gás CO2 [entre as dez maiores economias do mundo]” Jair Bolsonaro (PL), Presidente e candidato à reeleição, no debate presidencial realizado pela TV Globo no dia 29 de Setembro de 2022

Avaliação Lupa: Verdadeiro

O Brasil tem o quarto maior acúmulo no mundo entre 1850 e 2021 de emissão de dióxido de carbono (CO2), um dos gases responsáveis pelo aquecimento do planeta. No topo do ranking de maiores poluidores estão Estados Unidos, China e Rússia. Outros países que estão listados entre as maiores economias do mundo possuem um acumulado de emissão de CO2 menor que o Brasil. É o caso de Alemanha, Reino Unido, Índia, Japão, Canadá, França e Itália.

Dados de emissão de CO2, de 2020 (clique em “chart view”), indicam que o Brasil ficou na 12.ª colocação como maior emissor do planeta, à frente de Reino Unido (17.º), Itália (18.º) e França (21.º).

