A pandemia “naturalizou” a morte em Manaus

Quando Lucynier Omena nos vem receber à entrada do seu prédio, em Manaus, aponta para várias varandas nos edifícios à volta onde se vêem bandeiras do Brasil, símbolo que foi sendo apropriado pelos apoiantes do actual Presidente, Jair Bolsonaro. Em seguida aponta para a varanda da sua própria casa. Também ali está uma bandeira, mas com uma cinta de tecido negro por cima e, ao lado, uma faixa onde se lê “Justiça pelo Tiago”.