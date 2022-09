Festival de observação de aves regressa a Sagres

A migração das aves volta a celebrar-se em Sagres com mais de 270 iniciativas no Festival de Observação de Aves & Actividades de Natureza.

Os céus voltam a cobrir-se de aves a caminho de outras paragens e, com elas, regressa a Sagres aquele que é apontado como um dos maiores eventos do sector: o Festival de Observação de Aves & Actividades de Natureza decorre na freguesia algarvia de 1 a 5 de Outubro.

Durante cinco dias, estão programadas mais de 270 iniciativas, com várias sessões de observação de aves e anilhagem, claro, mas também caminhadas, passeios de barco para observação de cetáceos, passeios de caiaque, visita a grutas locais, palestras, saídas de campo, ateliers, actividades para crianças, e muito mais.

Entre as novidades desta 13.ª edição estão um passeio pela “Via Algarviana ao nascer do sol, ciclismo na Rota Vicentina, passeios nocturnos (para ver morcegos, insectos e escorpiões), análises de regurgitações de rapinas, e até [uma palestra] sobre o papel das baleias na regulação do clima”, aponta a organização.

À agência Lusa, o ambientalista André Pinheiro, da Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve (Almargem), parceira do projecto, destaca ainda “a observação e exploração das pegadas de dinossauros na praia da Salema, de bioacústica na praia da Mareta - onde um biólogo vai tentar captar o som dos peixes a falarem uns com os outros - e uma de observação de plâncton à lupa”.

Segundo o responsável, “face ao número de inscrições”, a organização conta “superar o registo do ano passado e mesmo da participação de 2019, naquele que foi o melhor ano de sempre do festival”. “São esperadas mais de 1500 pessoas nas 276 actividades ao longo dos cinco dias do evento”, antecipa.

Para Rute Silva, presidente da autarquia de Vila do Bispo, “esta edição está a ser já um sucesso": “Logo no primeiro dia de abertura das inscrições foram esgotadas mais de 20 actividades, o que nunca tinha acontecido”, sublinha, em declarações à Lusa.

A autarca atribui “a elevada procura pelo evento ao facto de o festival se enquadrar num território com grandes potencialidades ambientais e que tem como princípio o turismo de natureza, já com um reconhecimento nacional e internacional”. “O município tem apostado na continuidade deste evento que se tem revelado um sucesso ano após ano, com grande retorno económico para o concelho.”

As inscrições online encerraram a 28 de Setembro, mas ainda é possível inscrever-se no Forte do Beliche, em Sagres, durante os dias do festival. Algumas actividades estão esgotadas, mas ainda existem muitas por onde escolher, entre iniciativas gratuitas e outras disponibilizadas por empresas que operam na região, algumas desenhadas para especialistas e aficionados, outras para quem quer iniciar a observação de aves, flora ou insectos e outras idealizadas para experimentar em família.

Do programa constam ainda actividades gastronómicas, de fotografia, construção de caixas-ninho, pintura de aves em tecido e uma oficina de trabalho onde os participantes podem aprender a fazer um champô sólido e um creme amaciador adaptado a cada tipo de cabelo com o uso de produtos naturais.

Em Outubro, são milhares as aves que sobrevoam o Algarve “rumo aos territórios onde irão passar o Inverno” e, este ano, é o alcatraz, “que num dia bom pode ser visto às centenas a passar ao largo do Cabo de São Vicente”, que assume destaque como cabeça de cartaz.

Todos os anos, a imagem do festival dá a conhecer uma espécie diferente e o alcatraz é ave que dificilmente passa despercebida, com as suas asas brancas compridas e bico pontiagudo. “É uma mergulhadora nata e chega a atingir os 40 metros de profundidade nas entradas espectaculares que faz na água para apanhar o peixe de que se alimenta.”

Para mais informações e programa completo do festival — organizado pela autarquia de Vila do Bispo em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves e a Associação Almargem — é voar para o site oficial.