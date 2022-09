Chega e IL pedem demissão de ministra. PS queria apagar registo de perguntas incómodas

Ana Abrunhosa recusou responder a perguntas sobre o acesso a fundos públicos de duas empresas do marido alegando que já deu todas as explicações sobre o tema. Perante uma intervenção do liberal Carlos Guimarães Pinto, a ministra emocionou-se.

A audição parlamentar era sobre o estado do ordenamento do território a pedido do PSD, mas a ministra Ana Abrunhosa acabou por ser questionada com insistência sobre o facto de duas empresas do marido terem tido acesso a fundos públicos - algo legal mas eticamente questionável. Os deputados do Chega e da Iniciativa Liberal chegaram mesmo a pedir a demissão da ministra da Coesão Territorial e uma deputada do PS até quis que as perguntas fossem apagadas da gravação e da acta.