Admitidas 13 candidaturas ao concurso público internacional do SIRESP

A fase de qualificação do concurso público internacional para o fornecimento de serviços à rede de emergência SIRESP já foi concluída, tendo sido admitidas 13 candidaturas, anunciou a operadora que gere o sistema.

“No âmbito do concurso limitado internacional para a aquisição de serviços de operação e manutenção do SIRESP, constituído por sete lotes, foi concluída a fase de qualificação, tendo sido admitidas 13 candidaturas, que podem vir a traduzir-se em 24 possíveis propostas para os vários lotes”, segundo uma nota enviada à Lusa pela empresa que gere o Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP).

Para a SIRESP SA, o “número significativo de candidatos qualificados é demonstrativo de que se encontram asseguradas condições de concorrência adequadas entre os potenciais interessados do sector de mercado relevante e de que o concurso poderá vir a consubstanciar-se numa mais-valia económica e tecnológica para o interesse público, que o Estado visa prosseguir com a aquisição desses serviços”.

O concurso público internacional para o fornecimento de serviços ao SIRESP foi lançado pelo Governo em Junho e tem um valor de 75 milhões de euros para cinco anos.

A este valor acresce ainda um investimento de 36,5 milhões de euros a lançar pela secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, com recurso a financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e de uma verba adicional de 38,5 milhões de euros destinada ao seu financiamento e permanente actualização.

Desde 1 de Julho de 2021 que está em vigor o modelo transitório de gestão deste sistema de comunicações de emergência, que tem uma duração de 18 meses, terminando a 31 de Dezembro.

Nesse sentido, o concurso público internacional tem de estar concluído até ao final do ano.