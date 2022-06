Governo vai gastar 150 milhões de euros para ter SIRESP “mais robusto e resiliente”

O investimento será feito a cinco anos. Destes 150 milhões de euros, 75 milhões correspondem ao concurso que o Governo espera concluir até ao final do ano.

O Governo planeia gastar 150 milhões de euros nos próximos cinco anos para reformular o Sistema Integrado de Redes de Emergência e de Segurança de Portugal (SIRESP), dos quais 75 milhões correspondem ao valor do concurso público internacional apresentado esta segunda-feira pelo ministro da Administração Interna. O processo culminará com o Estado a assumir a totalidade da gestão da rede SIRESP, depois de em 2019 ter comprado a parte dos operadores privados no SIRESP por sete milhões de euros e estar, desde Maio, num modelo transitório de gestão, operação, manutenção, ampliação e modernização da rede.