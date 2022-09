Extrema-direita chega ao poder em Itália. "Não gosto dela, mas é o que os italianos precisam”

Giorgia Meloni, líder do partido de extrema-direita Irmãos de Itália, venceu as eleições italianas com cerca de 25% dos votos, de acordo com as projecções.

A coligação vencedora inclui a Liga, de Mateo Salvini, o partido Força Itália, de Silvio Berlusconi e os Moderados, de Maurizio Lupi. O bloco de direita deverá alcançar entre 41% e 45% dos votos.

A confirmarem-se estes dados, esta aliança terá entre 227 e 257 lugares na Câmara dos Deputados. Já o centro-esquerda, formado pelo Partido Democrático e por pequenos partidos à esquerda, deve conseguir 78 a 98 deputados.

No Senado, a direita terá entre 111 e 131 lugares e o centro-esquerda 33 a 53.

Pouco mais de 64% do total dos eleitores participaram nesta votação, menos 10% do que em 2018.

