Eleições em Itália: partidos de extrema-direita celebram, primeira-ministra francesa alerta que há valores a defender na UE

Entre as felicitações e os elogios, vários líderes da extrema-direita europeia já reagiram à vitória de Giorgia Meloni e dos Irmãos de Itália (FdI) nas eleições italianas deste domingo — o bloco da direita (juntamente com a Liga de Matteo Salvini e o Força Itália de Silvio Berlusconi) obteve 43% dos votos, mais 17% do que o bloco de centro-esquerda, de acordo com os resultados parciais.

No Twitter, a líder do partido francês de extrema-direita União Nacional, Marine Le Pen, congratulou Meloni e Salvini “por terem resistido às ameaças de uma União Europeia antidemocrática e arrogante” e sublinhou que o povo italiano “decidiu tomar o seu destino nas mãos, elegendo um governo patriótico e soberanista”.

Para Balázs Órban, o director político do primeiro-ministro húngaro Viktor Órban, as eleições de domingo foram um sinal de união, referindo que os tempos que correm exigem “amigos que partilhem uma visão e uma abordagem comuns aos desafios da Europa”.​

​Em Espanha, o líder do Vox Santiago Abascal sublinhou que “Giorgia Meloni mostrou o caminho para que uma Europa orgulhosa e livre de nações soberanas possa cooperar para a segurança e prosperidade de todos”.

O primeiro-ministro polaco Mateusz Morawiecki limitou-se a celebrar: “Grande vitória! Parabéns!”.

Já em França, e ressalvando que não estava a comentar as escolhas democráticas dos italianos, a primeira-ministra francesa Elisabeth Borne lembrou, em declarações à RMC Radio, de que há certos valores a defender no seio da União Europeia, tais como o aborto e os direitos humanos.

Chega acredita que os “ventos de mudança” também vão chegar a Portugal

Em Portugal, o partido Chega saudou a vitória dos seus “congéneres europeus” e a “viragem à direita em Itália”, que diz abrir “caminho a uma verdadeira mudança de políticas em Itália e, ao mesmo tempo, a uma reconfiguração política da Europa”.

Num comunicado enviado aos jornalistas esta segunda-feira, o partido liderado por André Ventura afirma que os resultados obtidos nas eleições desta terça-feira são “um sinal claro” de que “os eleitores confiam cada vez mais nos partidos que defendem, sem reservas, a soberania dos seus povos, as suas tradições e valores civilizacionais, como é o caso do Chega”.

O partido, que é a terceira força política do país e que faz parte do grupo europeu de extrema-direita Identidade e Democracia, juntamente com a Liga de Matteo Salvini, mostra-se também seguro de que “estes ventos de mudança irão chegar a Portugal e que também os portugueses terão direito a virar a página”.

Ainda na nota, refere que espera que Giorgia Meloni e Matteo Salvini “consigam rapidamente formar governo e dar aos italianos uma solução governativa forte, estável e capaz de enfrentar os tempos duros que se avizinham”.