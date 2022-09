Após ameaça a JK Rowling, polícia escocesa abandona investigação

O tweet ameaçador foi feito fora do Reino Unido, argumentam as autoridades. A autora fez uma publicação de apoio ao escritor Salman Rushdie.

A polícia escocesa abandonou a investigação iniciada após a escritora britânica JK Rowling, autora da saga “Harry Potter”, ter sido alvo de uma ameaça no Twitter depois de demonstrar o seu apoio a Salman Rushdie, depois do escritor ter sido esfaqueado no passado 12 de Agosto.

No dia do ataque a Rushdie, a autora partilhou um tweet confessando-se “muito perturbada” com o sucedido e desejando as melhoras ao autor britânico. À sua publicação recebeu a seguinte resposta de um utilizador, Meer Asif Aziz: “Não te preocupes, serás a próxima.”

A escritora denunciou a ameaça, partilhando capturas de ecrã do tweet ameaçador e do perfil do utilizador Meer Asif Aziz, baseado no Paquistão. Após receber a denúncia, a polícia escocesa afirmou que aquela resposta era de fora do Reino Unido e, por esse motivo, não iria tomar mais providências.

“Na sequência de uma denúncia feita à polícia relativamente a uma ameaça online, foi aberto um inquérito sobre este assunto e foi estabelecido que o mesmo foi feito fora do Reino Unido”, declara, segundo a BBC, um representante das autoridades escocesas. “O inquérito está agora finalizado e não haverá mais nenhuma acção policial neste momento”, acrescenta.

Salman Rushdie encontra-se a recuperar, após ter sido vítima de um ataque durante uma palestra em Nova Iorque, depois de viver sob ameaça desde a publicação do romance Os Versículos Satânicos, em 1988. O livro é considerado blasfemo por muitos muçulmanos e levou o Irão a, no ano seguinte à publicação, declarar uma fatwa ao autor. O atacante Hadi Matar, acusado de tentativa de homicídio, declarou-se inocente desse crime.