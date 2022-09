Segunda na TV: à conversa com Bento Domingues, por mundos imaginados a partir de telhados

CINEMA

Fuga de Pretória

Cinemundo, 18h30

Realizado por Francis Annan, segundo um argumento seu e de L.H. Adams, baseia-se na história verídica de dois jovens activistas brancos anti-apartheid que foram presos, em 1978, por pertencerem ao partido de Nelson Mandela. Levados para a prisão de Pretória, estão decididos a resistir e lutar. É então que se aliam a dois colegas de cárcere e concebem um sofisticado plano de fuga. No elenco entram Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart, Mark Leonard Winter e Ratidzo Mambo.

Florence, Uma Diva Fora de Tom

AMC, 22h11

Com argumento e realização de Stephen Frears, conta a história verídica da soprano amadora Florence Foster Jenkins (1868-1944), que pensava cantar Mozart, Verdi e Strauss como algumas das melhores solistas da época.

Florence (interpretada por Meryl Streep, nomeada para o Óscar) é rica e sonha tornar-se uma cantora lírica mundialmente conhecida. St. Clair Bayfield (Hugh Grant), o companheiro e agente, tem conseguido protegê-la do desgosto de saber que tem uma voz terrível, mas fica sem saber o que fazer quando ela decide apresentar-se em público no Carnegie Hall.

Tommaso

RTP2, 23h20

Um drama de cariz autobiográfico, assinado por Abel Ferrara. Tommaso (William Dafoe) é um realizador norte-americano a viver em Roma com a mulher e a filha (respectivamente, Cristina Chiriac, a mulher do realizador, e Anna Ferrara, a filha). Ao mesmo tempo que enfrenta as dificuldades de um novo projecto profissional, a nível pessoal sente a conjugalidade a esvair-se: a filha veio substituí-lo na atenção da sua jovem esposa, demasiado cansada para os afectos.

SÉRIES

Hudson & Rex

AXN, 22h

Começa a segunda temporada do remake canadiano da série austríaca Rex, o Cão Polícia. Nesta versão, a acção acontece na cidade de St. John’s, na Terra Nova, onde o agente canino tem como fiel parceiro humano o detective Charlie Hudson (John Reardon).

Filhas de Eva

Globo, 23h45

Depois da estreia em streaming, chega ao canal televisivo a série brasileira sobre três mulheres (interpretadas por Giovanna Antonelli, Renata Sorrah e Vanessa Giácomo) cujos destinos mudam a partir do momento em que uma decide romper com o que é esperado dela e, para espanto de todos, põe fim a um casamento de 50 anos.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira dá seguimento às suas entrevistas informais, desta vez à conversa com Frei Bento Domingues, de 88 anos, teólogo e homem de pensamento livre que é conhecido pelas suas posições muitas vezes controversas no seio da Igreja Católica.

DOCUMENTÁRIOS

Nos Telhados do Mundo

RTP2, 20h35

Arranca a segunda temporada da série documental que avista o quotidiano e a evolução das cidades de uma perspectiva peculiar: a partir do topo de prédios, monumentos e outros edifícios. Hoje, sobe aos telhados de Berlim. Nos próximos episódios (diários), são as paisagens urbanas de Londres, Los Angeles, Roma e Banguecoque a entrar na rota.

Galegos D’Ouro

RTP1, 22h47

Arminda Sousa Deusdado, que já tinha sido responsável por Carquejeiras - As Escravas do Porto, assina este documentário que examina a forma como os galegos moldaram a paisagem do Douro a partir do século XVIII, explicando a origem da expressão antiga “trabalhas como um galego”.

E Se Hitler Tivesse Ganhado a Guerra?

História, 23h55

O especial dedicado à II Guerra Mundial chega ao fim a imaginar como seria o mundo se a Alemanha nazi não tivesse perdido para os Aliados, em jeito de “aviso histórico” ou “remédio contra a desilusão com a democracia”, nota o canal.

Antes de fechar o ciclo, ainda há tempo para a estreia, às 22h15, de O Japão na Segunda Guerra Mundial, uma série de quatro episódios – metade emitida hoje, metade daqui a uma semana – que usa imagens de arquivo, testemunhos, simulações e contributos de especialistas para analisar o conflito do ponto de vista nipónico.