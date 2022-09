Universidade de Aveiro espera receber os primeiros 40 alunos de Medicina dentro de um ano

Candidatura está a ser ultimada para ser entregue à Agência de Acreditação do Ensino Superior, a quem compete a decisão final, no próximo mês. Projectos de Évora e Vila Real estão mais atrasados.

A Universidade de Aveiro poderá receber, dentro de um ano, os primeiros 40 alunos de um novo curso de Medicina no ensino superior público. A instituição está a ultimar o projecto para ser submetido no próximo mês à apreciação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a quem compete a decisão final. Já os processos da Universidade de Évora e da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, não vão estar prontos a tempo do ano lectivo 2023/24.