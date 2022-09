Alberto Machado eleito líder da concelhia do Porto do PSD com 91,81% dos votos

O social-democrata Alberto Machado, apoiante de Luís Montenegro, foi este sábado eleito presidente da concelhia do Porto do PSD, com 91,81% dos votos, e apontou a vitória nas próximas eleições autárquicas como objectivo.

Em declarações à Lusa, Alberto Machado, que acaba agora o mandato à frente da distrital do Porto social-democrata, afirmou que este foi um resultado que estava à espera porque apresentou um “projecto agregador” aos militantes.

“Eu apresentei um projecto que se baseia na agregação das diferentes sensibilidades que existem no concelho do Porto e com um objectivo estratégico muito claro que era exactamente agregar, trabalhar e construir um projecto autárquico consolidado para ganhar as autárquicas de 2025”, disse.

Alberto Machado sublinhou que quer “reconquistar a Câmara Municipal do Porto e a maioria das juntas de freguesia do concelho”. Questionado sobre de será candidato à autarquia portuense, Alberto Machado afirmou ser “ainda muito cedo para pensar em nomes” e apontou o caminho a seguir até às eleições de 2025.

No entanto, ainda há poucas semanas, alguns críticos contestavam que o agora líder integre o conselho de gerência da STCP Serviços, cuja maioria do capital social é da Câmara do Porto, e falam de “subalternização” do PSD face a Rui Moreira.

Na noite da vitória, inverteu a questão a favor do PSD: “Aquilo que nós pretendemos, neste momento, é efectivamente continuar este trabalho que temos feito em parceria com o movimento da governação da cidade, encabeçado por Rui Moreira, ir construindo pontes e adicionarmos aquilo que foi o programa eleitoral do PSD”, disse.

Alberto Machado referiu ainda que vai “continuar a dar governabilidade ao movimento que gere a cidade e fazer por implementar as medidas que o PSD acha fundamentais para a melhoria da qualidade de vida dos portuenses”.

Sobre a mudança de cargo na estrutura do PSD do Porto, Alberto Machado referiu que será “feita com tranquilidade”. “Eu sou militante no Porto há 25 anos, faço política activa no Porto há 25 anos e, portanto, os militantes conhecem-me bem, do lado do movimento de Rui Moreira também me conhecem bem e, portanto, sabem que eu sou uma pessoa de trabalho, agregadora”, apontou.

A lista de Alberto Machado era a única lista a votos, depois da desistência de Sérgio Humberto.