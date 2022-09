Um restaurante-espectáculo no Rio de Janeiro: é o show de Claude Troisgros e Batman Zavareze

O chef francês Claude Troisgros queria fazer arte com os sabores. Chamou o artista visual Batman Zavareze responsável pelo show de encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016. Nasceu a Mesa do Lado, exclusivíssimo, no Rio: é para apenas doze pessoas. Esqueça a realidade e aguce os cinco sentidos. O show vai começar.

As doze pessoas espalhadas pelas seis mesas do espaço de 49 m2 chegam e sentam-se ainda sem a noção exacta da dose de magia que vão experimentar nas próximas duas horas e vinte minutos, em nove pratos divididos em três actos. Para chegar aqui, elas passaram por dentro da cozinha do Chez Claude, o conhecido restaurante de Claude Troisgros, o mais carioca dos chefs franceses, no badalado bairro do Leblon, na Zona Sul do Rio.