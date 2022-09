Poupar na embalagem é a maior estupidez de todas

Os pinhões portugueses custam agora mais de 100 euros o quilo: 110, 120, 130, 140 são os preços que se pagam por aí. Não vou dizer nomes nem marcas. O que me aconteceu poderia ter acontecido com todas as marcas portuguesas que conheço. Vou mais longe: aconteceu de certeza com outras marcas noutras lojas, noutros supermercados. E mais longe ainda: está a acontecer agora a outras pessoas e, se não mudarmos tudo, vai continuar a acontecer.