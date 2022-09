No sertão do Ceará, rema-se contra a corrente por uma educação pública de excelência

Para se chegar a Sobral a partir de Fortaleza, atravessa-se parte do sertão cearense. A paisagem é monótona e o calor entorpece os sentidos. Ao longo da estrada, o solo é pedregoso, a vegetação é castanha, as árvores vergam-se pela seca. Alguns cactos e palmeiras aparecem pelo caminho. Não estamos ainda perante a face mais inclemente do sertão. Por aqui ainda se vêem vários cursos de água que vão sendo aproveitados pelo gado que se junta nas suas margens.