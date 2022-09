Vai ser possível pedir o cartão Lisboa Navegante nas universidades até 14 de Outubro

O Metro de Lisboa lançou uma campanha nas universidades que permite o pedido do cartão Lisboa Navegante e a renovação dos perfis sub23. Até dia 30 de Setembro é possível fazê-lo no átrio da entrada da Cantina Velha da Universidade de Lisboa e de 3 a 14 de Outubro no ISCTE (Ed.2/ piso 2/ sala c203). Apenas poderão fazer pedidos na modalidade “urgente” pelo preço de seis euros.

A medida foi criada de forma a facilitar o acesso dos estudantes aos passes sem precisarem de sair do recinto escolar. Para fazer o pedido, terá de levar o cartão de identificação, a declaração sub23 autenticada pela instituição de ensino, uma fotografia tipo passe actualizada e ainda uma certidão e domicílio fiscal, caso seja beneficiário da gratuitidade no município de Lisboa. Nos casos de renovação, apenas é necessário o cartão navegante ou Lisboa viva válido e os documentos comprovativos das condições exigidas para cada tipo de desconto.

Existe, também, a possibilidade de se fazer o pedido de adesão e renovação dos perfis 4_18 e sub23 através de um formulário do site do Metro de Lisboa, onde é permitido anexar a documentação obrigatória. Apenas é necessária a deslocação ao posto de atendimento para efectuar a gravação do perfil no cartão, tendo de retirar a senha “processos pré-validados”, que facilitará a rapidez do processo.