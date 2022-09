7 dias, 7 fugas: passeios pelo património, com balões de ar quente, cerveja e frutos secos

Com as Jornadas Europeias do Património em cena, ainda há tempo para voar em balões de ar quente por Oeiras, ver Reclam’Arte na estrada, passear na Pateira de Frossos, acelerar na rota do enduro em Santiago do Cacém e fazer brindes à cerveja em Gaia e aos frutos secos em Torres Novas.

Sábado, 24: pelo Património Sustentável, marchar, marchar

Uma caminhada nas margens do rio Neiva, uma visita à Estação de São Bento, Um Passeio pela Água em Coimbra, as histórias subterrâneas das Galerias Romanas da baixa lisboeta, a tradição vidreira da Marinha Grande… No que toca a fazer a festa ao património cultural, são várias as coordenadas a seguir nos próximos dias 23, 24 e 25 de Setembro, cortesia das Jornadas Europeias do Património 2022.

No mapa, a par da entrada gratuita nos museus e monumentos tutelados pela Direcção-Geral do Património Cultural, estão mais de 500 actividades, de Norte a Sul do país. Todas trazem ao peito a bandeira do Património Sustentável, que dá o tom ao programa deste ano, num estímulo não só à protecção do acervo material, imaterial e natural, mas também à promoção da sustentabilidade no turismo.

Domingo, 25: Oeiras sempre a subir

“Queres que te leve ao céu?” O convite vem assinado pela Publibalão e pelo clube de balonismo Alentejo sem Fronteiras, que organizam mais uma edição, a 25.ª, do FIBAQ - Festival Internacional Balões de Ar Quente.

Desta vez, é em Oeiras que se soltam as amarras. Nos dias 24 e 25 de Setembro, a Quinta de Cima do Palácio do Marquês de Pombal é adornada com balões de ar quente e serve de cenário a baptismos de voo cativo (das 8h às 10h e das 18h às 20h), actividades lúdicas para toda a família no espaço FIBAQ Village (das 10h às 18h) e ao espectáculo nocturno Night Glow, que junta no mesmo cesto luz, som e cor (das 20h às 22h). A entrada é livre.

Segunda, 26: Reclam’Arte pelo país

Com a premissa de democratizar o acesso à cultura, o projecto Reclam’Arte põe “um festival de arte ao virar da curva”. Fruto da veia de nomes reconhecidos da arte urbana e digital, as obras mostram-se em monopostes e outdoors digitais, em estradas nacionais e locais de passagem entre Lisboa e o Porto.

Nesta segunda edição, os cartazes trazem assinaturas de nove artistas: Vasco Gargalo, Clara Não, Another Angelo, MaisMenos, Sara Tarita, Hugo Van Der Ding, bycastro, Luísa Azevedo e Nuno Viegas. Estão nas ruas nos próximos dois meses (mapa detalhado aqui), à mercê do público, “basta olhar para cima” – desafia a Liter, que organiza a mostra em parceria com a Bigoutdoors e a Dreammedia.

Terça, 27: Albergaria ao natural

Assinalado a 27 de Setembro, o Dia Mundial do Turismo motiva celebrações nos quatro cantos do mundo. Por cá, Albergaria-a-Velha entra na festa com a prata da casa: o Trilho da Pateira de Frossos.

O convite é para descobrir (e sentir) o património que envolve o santuário natural alimentado pelo rio Vouga e habitado por aves migratórias, entre outras espécies de fauna e flora. De caminho, e considerando o tema Repensar o Turismo que, este ano, norteia a efeméride, a iniciativa propõe-se a sensibilizar para o turismo “mais sustentável, inclusivo e resiliente”.

O passeio interpretativo está marcado para esta terça, entre as 18h e as 19h30. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição em turismo@cm-albergaria.pt, até 23 de Setembro.

Quarta, 28: Santiago do Cacém na rota do enduro

Mais de duas centenas de pilotos veteranos e 15 países representados naquela que é considerada “a maior prova mundial de motas clássicas”. O FIM Enduro Vintage Trophy faz a sua estreia em Portugal, entre 28 de Setembro e 2 de Outubro, pondo Santiago do Cacém a acelerar na rota do enduro.

Além das provas e competições, o programa conta com a presença de várias estrelas do motociclismo nacional e internacional e um desfile de veículos vintage (dia 29, às 18h, no Parque Quinta do Chafariz). Uma organização da Federação Internacional de Motociclismo em conjunto com a Federação Motociclismo Portugal, o Clube Motor Sport de Vila Nova de Santo André e a autarquia santiaguense.

Quinta, 29: Gaia brinda à cerveja artesanal

Vila Nova de Gaia está pronta a encher o copo: o festival Craft volta ao quarteirão cultural do WOW - World of Wine, entre 29 de Setembro e 9 de Outubro, para dar a provar “as melhores” cervejas artesanais portuguesas.

Numa terceira edição com dose reforçada – estendida a dois fins-de-semana –, apresentam-se em carta 23 cervejeiros e mais de uma centena de rótulos devidamente harmonizados com petiscos tradicionais e animação musical. À festa juntam-se, em estreia no cartaz, as Beer Talks.

As portas estão abertas das 18h à 1h (quinta e sexta), das 15h à 1h (sábado) e das 13h às 20h (domingo). A entrada é livre; o copo de prova custa 2€.

Sexta, 30: Torres Novas a frutos secos

Numa tradição com 35 anos (e duas pausas por conta da pandemia), a Feira Nacional dos Frutos Secos volta a encher a cesta, entre 30 de Setembro e 9 de Outubro. Afirmar Torres Novas como “capital dos frutos secos” é o objectivo do evento que leva ao centro histórico – mais concretamente às praças 5 de Outubro e dos Claras – dezenas de bancas que dão a conhecer e provar o melhor da produção da região.

Das opções ao natural, entre o seco e o passado, à utilização culinária em pratos e doçaria, sem esquecer as honras feitas ao Figo Preto torrejano, a oferta é diversa e vem complementada por artesanato, gastronomia, música, humor e danças tradicionais. O certame pode ser visitado nos dias úteis, a partir das 17h, e ao fim-de-semana e feriado, a partir das 11h. A entrada é livre.