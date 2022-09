Sexta na TV: western spaghetti e o O Som em Redor em ligação directa ao fado em Alfama

CINEMA

Por Um Punhado de Dólares

Fox Movies, 14h24

O Fox Movies transmite a altamente influente trilogia do italiano Sergio Leone que lançou o western spaghetti, com as suas paisagens áridas emolduradas pela música de Ennio Morricone e ocupadas por Clint Eastwood no papel principal (o durão Homem Sem Nome, que tem uma alcunha diferente a cada filme). A maratona começa com Por Um Punhado de Dólares, de 1964, continua com Por Mais Alguns Dólares, do ano seguinte (às 16h06) e termina com O Bom, o Mau e o Vilão, de 1966 (às 18h17).

Seis Minutos para a Meia-Noite

TVCine Top, 21h30

Nigel Lindsay, Judi Dench, Eddie Izzard, Jim Broadbent, Maria Dragus e Carla Juri interpretam este drama de guerra inspirado em factos verídicos, com argumento e realização de Andy Goddard. Segue um agente dos serviços secretos ingleses cuja missão tem como disfarce o cargo de professor de filhas de altas patentes nazis.

A.I. Inteligência Artificial

AMC, 22h10

Começou por ser um projecto pensado por Stanley Kubrick durante 18 anos. Depois da sua morte, Steven Spielberg pegou nele e realizou-o, em jeito de homenagem póstuma. O filme foi nomeado para dois Óscares, pela banda sonora (de John Williams) e pelos efeitos visuais.

É a história de um pinóquio dos tempos futuros, de um menino-robô que quer ser de carne e osso, num contexto conflitual entre humanos e máquinas. David (Haley Joel Osment), um pequeno andróide de 11 anos de última geração, que é capaz de amar, é adoptado por uma família, mas não consegue conquistar o afecto dos pais. Sonha encontrar a Fada Azul, a única que poderá transformá-lo num menino de verdade.

O Som ao Redor

RTP2, 22h38

A vida numa rua de classe média na zona sul do Recife altera-se após a contratação de uma milícia que oferece segurança privada. Se, para alguns, a sua presença traz tranquilidade, para outros é causa de tensão e mal-estar. Estreia de Kleber Mendonça Filho na longa-metragem de ficção, O Som ao Redor valeu ao realizador pernambucano o prémio de melhor filme na 36.ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O elenco inclui Irandhir Santos, Maeve Jinkings, W.J. Solha, Clebia Sousa e Gustavo Jahn.

Athena

Netflix, streaming

Romain Gavras filma para a Netflix uma tragédia que competiu pelo Leão de Ouro no último Festival de Veneza. Gavras regressa a um subúrbio parisiense, Athena, onde Idir foi brutalmente assassinado e os seus irmãos procuram justiça.

MÚSICA

Santa Casa Alfama

RTP1, 22h47

Ligação directa a Alfama para acompanhar o festival que, nesta sexta e sábado, celebra o fado em dezenas de concertos espalhados pelo bairro lisboeta. Este ano, serão mais de 40.

Num cartaz marcado por uma homenagem a Max, sobem aos palcos nomes como António Zambujo, Jorge Fernando, Aldina, Dulce Pontes, Ricardo Ribeiro, Agir, Rão Kyao, Rogério Charraz ou Joana Amendoeira. Amanhã, a RTP volta a sintonizar-se no festival, não só à noite como em blocos ao longo do dia (às 11h e às 14h30).

George Ezra no Baloise Session

RTP2, 00h50

A RTP2 continua a emitir registos de concertos memoráveis no festival suíço Baloise Session, desta vez com foco no premiado cantor e compositor britânico George Ezra, que por lá passou em Outubro de 2018, com as canções de Staying at Tamara. Foi o seu segundo álbum, depois da estreia auspiciosa, quatro anos antes, com Wanted on Voyage. O terceiro, Gold Rush Kid, chegou já este ano.

DOCUMENTÁRIOS

Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

TVCine Edition, 18h15

Premiado com um Emmy e realizado por Frank Marshall, documenta o percurso da banda que vendeu mais de 200 milhões de discos e que se distinguiu pelos falsetes cantados sobre tessituras disco sound, dançáveis ou românticas. Barry, o mais velho dos irmãos Gibb, partilha histórias do trio.

Os gémeos Maurice e Robin (que morreram em 2003 e 2012, respectivamente) surgem em entrevistas de arquivo e imagens inéditas captadas em concertos, estúdio e vídeos pessoais. O documentário conta ainda com depoimentos de familiares, amigos e músicos como Noel Gallagher, Justin Timberlake, Eric Clapton, Mark Ronson ou Chris Martin.

Sidney

Apple TV+, streaming

Estreia. Realizado por Reginald Hudlin e produzido por Oprah Winfrey, recorda a vida de Sidney Poitier, o oscarizado actor de Os Lírios do Campo – e activista pelos direitos civis – que morreu no início do ano. Denzel Washington, Robert Redford, Barbra Streisand e Spike Lee estão entre as figuras chamadas a prestar testemunho e homenagem.