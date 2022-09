Discurso de Putin faz disparar preços do petróleo e do gás

O preço do petróleo estava a subir mais de 2% no início da manhã desta quarta-feira, em reacção ao discurso do presidente russo, Vladimir Putin, que anunciou a assinatura de um decreto de mobilização parcial para defender a Rússia das “suas ameaças”, aumentando os receios de problemas no abastecimento de energia nos próximos meses.

Perto das 10h, o Brent do Mar do Norte, que serve de referência para as importações europeias, estava a ser vendido a 92,46 dólares o barril, mais 2,04% do que no dia anterior, mas no início da manhã os preços aproximaram-se dos 93 dólares.

Já o preço do West Texas Intermediate, referência para o mercado norte-americano, aumentou 2,6% e rondava os 86,16 dólares por barril.

Os preços do gás natural também reagiram em alta. Os dados de meio da manhã apontavam para uma subida de 7% nos futuros do TTF holandês, que serve de barómetro para o gás na Europa, e para aumentos de 1,92% no mercado de referência nos Estados Unidos.

Os receios de uma escalada da guerra na Ucrânia, a par da decisão da Reserva Federal norte-americana que hoje deverá anunciar uma nova subida das taxas de juro, levaram a que algumas das praças europeias tivessem iniciado o dia em terreno negativo.

Porém, a meio da manhã, a maioria dos índices estavam a recuperar, embora Frankfurt e Paris ainda registem perdas. O índice português (PSI) estava a valorizar-se 0,65%.