A molécula Terra pode definir as linhas vermelhas para travar alguns tipos de cancro

Há um limite de erros que as células cancerosas são capazes de suster sem pararem a sua proliferação – e, por fim, morrerem. Mais: são os telómeros (que estão nas pontas dos cromossomas) que estabelecem as linhas vermelhas para estas células malignas. Qual o significado desta descoberta no tratamento? Para já nada, mas no futuro pode ajudar cerca de um milhão de pessoas.