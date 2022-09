Gaston: tempestade tropical leva chuva e vento forte para os Açores

A tempestade tropical Gaston deverá provocar chuva por vezes forte esta quinta-feira, nas ilhas das Flores e do Corvo, no arquipélago dos Açores. Já para sexta-feira, estão previstas rajadas de vento de 90 quilómetros por hora naquelas ilhas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) adianta a previsão de que na sexta-feira, às 18h locais (19h em Portugal continental), a tempestade tropical “se encontre mais próxima do arquipélago” – 130 quilómetros a norte do Corvo.

A influência da tempestade deverá começar a sentir-se já esta quinta-feira, no grupo ocidental (Flores e Corvo) do arquipélago, “com precipitação que poderá ser por vezes forte, sendo o período com vento mais forte no dia 23 [sexta-feira] à tarde nas ilhas das Flores e do Corvo, com rajadas da ordem dos 90 quilómetros por hora”, lê-se no comunicado enviado.

Na quinta-feira, acrescenta o IPMA, “também devem ocorrer períodos de chuva a começar pelo grupo central [Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial] e a estenderem-se ao grupo oriental [São Miguel e Santa Maria]”.

“A parte mais activa desta tempestade, em termos de vento e precipitação, deverá ocorrer a norte do arquipélago”, de acordo com a actual trajectória da tempestade, indica ainda o IPMA.

O instituto alerta para a “incerteza relativa à trajectória” da tempestade, remetendo a divulgação de um novo comunicado para as 22h (23h em Portugal continental).