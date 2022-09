Tempestade tropical Gaston atinge Açores a partir de quinta-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou que se prevê que na quarta-feira a tempestade altere a sua trajectória, aproximando-se do arquipélago.

Uma tempestade tropical, que foi baptizada de Gaston, formou-se a oeste dos Açores, anunciou esta terça-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC), e deverá atingir o arquipélago nos próximos dias.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que a tempestade tropical possa afectar as ilhas do Grupo Ocidental a partir de quinta-feira e as ilhas dos Grupos Central e Oriental a partir de sexta-feira.

"O centro da tempestade tropical Gaston localizava-se a 1595km oeste dos Açores, com uma pressão mínima no seu centro de 1009 mb e com uma velocidade de deslocamento de 28 km/h para norte/nordeste (N/NE). Prevê-se que amanhã, quarta-feira (dia 21 de Setembro), altere a sua trajectória para leste/nordeste (E/NE) aproximando-se do arquipélago dos Açores”, informa o IPMA em comunicado.

???? Tempestade Tropical #Gaston

Formou-se a 1595km a Oeste dos Açores.

Com uma pressão central mínima de 1009mb e ventos máximos sustentados de 65km/h, espera-se que nos próximos dias se aproxime do grupo Ocidental 5a feira. pic.twitter.com/5SmSmy3fNC — VOST Açores (@VOSTAZ) September 20, 2022

De acordo com a publicação da rede VOST Açores no Twitter, a tempestade está localizada “numa zona de água relativamente quente e com condições ambiente que favorecem o seu desenvolvimento”.​

O IPMA remete a divulgação de um novo comunicado sobre a tempestade tropical Gaston para quarta-feira, às 13h00 (12h00 nos Açores).