Tufão Nanmadol faz pelo menos dois mortos e dezenas de feridos no Japão

O tufão Nanmadol atingiu, esta segunda-feira, o Sudoeste do Japão com chuvas e ventos fortes, tendo causado duas vítimas mortais. Mais de 70 pessoas ficaram feridas e as autoridades ordenaram a retirada de cerca de 9,5 milhões de habitantes da região, revelou a agência noticiosa Kyodo News.

Segundo as autoridades da cidade de Miyakanojo, citadas pela Europa Press, um dos corpos foi localizado pelos bombeiros dentro de um veículo. A outra vítima mortal foi encontrada pelas autoridades de Fukuoka, que informaram que o homem se tentava proteger da tempestade quando morreu.

Falhas de energia têm sido uma constante e já foram detectadas em, pelo menos, 300 mil casas. O tufão pode trazer “tempestades sem precedentes, ondas altas e chuvas muito fortes”, informou a Agência Meteorológica do Japão, em comunicado.

O perigoso tufão Nanmadol chega ao Japão: agência meteorológica. pic.twitter.com/OIgnvtHDgK — Rose Mesquita???? (@RoseMes82467618) September 18, 2022

Prevê-se que o Nanmadol siga em direcção à ilha principal do Japão, Honshu, desencadeando fortes chuvas sobre partes do território que incluem as cidades de Osaca e de Quioto, antes de chegar, previsivelmente, à capital, Tóquio, na terça-feira.

??????Milhares em abrigos quando o tufão atinge o 'perigoso' Japão Milhares de pessoas se refugiaram em abrigos no sudoeste do Japão enquanto o poderoso tufão Nanmadol se dirigia para a região, levando as autoridades a instar mais de quatro milhões de moradores a evacuar Kagoshima. pic.twitter.com/p5TGIhyfeb — Tati Cruz (@Taticru79846829) September 18, 2022

Os comboios de alta velocidade, companhias aéreas e serviços de entrega suspenderam as operações e várias cadeias de lojas de conveniência foram temporariamente encerradas no Sudoeste do Japão – até agora, 800 voos foram cancelados. Algumas auto-estradas foram também cortadas por precaução.

???? No Japão, super tufão Nanmadol causa enchente no Rio Miyagawa, próximo à cidade de Yufu, em Kyushu, no sul do país pic.twitter.com/OjcXOzHNPj — Jeff Nascimento (@jnascim) September 18, 2022

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pediu às autoridades que avaliem os danos “o mais rápido possível” e com “senso de urgência”, de forma a ser possível dar resposta a esta emergência e a ajudar os afectados. Kishida adiou para terça-feira uma viagem a Nova Iorque, onde vai participar na Assembleia-Geral das Nações Unidas.