Rangel ajuda da estratégia política para a Câmara do Porto

Com Rui Moreira a sair de cena nas próximas eleições autárquicas, Montenegro já começa a preparar o terreno para o regresso do PSD.

O primeiro vice-presidente da nova direcção do partido, Paulo Rangel, vai coordenar o conselho consultivo, a convite de Alberto Machado, que este sábado vai a votos disputar as eleições para a concelhia social-democrata local. Com Rui Moreira a sair de cena nas próximas eleições autárquicas, marcadas para 2025, Luís Montenegro conta com um nome influente do partido na definição da estratégia política para tentar recuperar a segunda maior câmara do país: Paulo Rangel.