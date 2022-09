Morreu Manuela Gonçalves, nome que se cruza com a moda portuguesa do pós-25 de Abril

A criadora de moda portuguesa Manuela Gonçalves, uma das precursoras da moda em Portugal, morreu com cancro nesta terça-feira, 20 de Setembro, avançou ao PÚBLICO uma fonte próxima da designer. Tinha 77 anos.

Manuela Gonçalves sofria de cancro há dois anos e morreu no Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO), onde estava internada há uma semana, informou o DJ Leonaldo de Almeida, amigo da designer desde os anos 1970.

Natural de Bragança, Manuela Gonçalves estudou Belas Artes em Londres e era lá que estava no dia em que a revolução de Abril chegou às ruas, em 1974. Quando regressou a Lisboa, no pós-25 de Abril, começou a trabalhar para marcas industriais, mas destacou-se quando criou a sua marca, na década seguinte — primeiro numa loja na Rua Castilho, em Lisboa, depois na conhecida Loja Branca, na Praça das Flores, na mesma cidade, recorda Anabela Becho, historiadora de moda.

“Não havia muitas mulheres na moda em Portugal”, lembra a historiadora, que classifica a criadora como uma das responsáveis pelo “despontar da moda portuguesa”. Mas, continua, Manuela Gonçalves não foi pioneira apenas no género, mas na silhueta. A criadora rompe com “a silhueta clássica” dos anos 70, “das calças de ganga à boca de sino”, e traz inspiração de outras paragens: “Há uma consonância grande com o trabalho dos japoneses da época.”

As peças de Manuela Gonçalves primavam pelas “formas mais soltas” e “desconstruídas” com as mangas “estilo quimono” a ser uma das suas assinaturas, analisa a investigadora, para quem há uma forte componente material do trabalho da criadora portuguesa a destacar, na atenção dada aos tecidos. “Fazia os seus próprios tecidos e percebe-se que são materiais com uma composição natural, lãs naturais e trabalhadas”, observa, elogiando este carácter mais artesanal.

Anabela Becho não hesita em classificar a expressão artística de Manuela Gonçalves como “próxima da alta-costura”, dado o seu carácter experimental não só material, como criativo. Grande parte das peças da designer, destaca, eram feitas por medida para clientes habituais, como a jornalista e apresentadora de televisão Maria João Seixas.

Distância da moda de espectáculo

Em 1991, a criadora apresentou na primeira ModaLisboa num desfile em que participou Eunice Muñoz — não voltaria a repetir a participação. O amigo Leonaldo de Almeida recorda alguns desfiles que Manuela Gonçalves — a que carinhosamente chama “Manelinha” — fez, nos anos 80, de forma independente na Gare Marítima de Alcântara ou no mítico bar Frágil, onde a moda pulsava naquela década.

Apesar de estar no epicentro dos primeiros passos da moda de autor nacional, Manuela Gonçalves nunca se aproximou demasiado do movimento de criadores portugueses que se começava a formar e optou sempre por um “caminho solitário”, avalia Anabela Becho. “Distanciou-se do lado mais espectacular da moda que surgiu com a ModaLisboa”, afirma.

Leonaldo de Almeida define a amiga como alguém muito discreto que, aliás, “nunca quis dar entrevistas”. Numa rara entrevista à jornalista Maria Assunção Avillez, recorda a historiadora, Manuela Gonçalves terá dito uma frase que Anabela Becho destaca como um resumo do seu trabalho: “Não gosto que digam que faço moda. Prefiro que digam que faço roupa.”

Becho lamenta que a personalidade discreta de Manuela Gonçalves tenha feito com que não fosse devidamente reconhecida pelo trabalho pioneiro que fez e que tenha caído no esquecimento, na sequência do fecho da sua loja, no início dos anos 2000. “Quem não aparece, esquece”, lastima.