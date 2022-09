PS desce nas sondagens já depois do pacote de apoio às famílias

De Agosto para Setembro, o PS desceu nas intenções de voto e aproximou-se do PSD. Com a saída de Marta Temido da Saúde, Pedro Nuno Santos é agora o ministro menos popular, mas simultaneamente aquele a quem os eleitores reconhecem um melhor desempenho do cargo.

Se as eleições fossem hoje, o PS continuava a ser o partido mais votado, com alguma margem sobre o PSD, com 30,6% das intenções de voto contra 24,7% para os sociais-democratas. Porém, segundo o barómetro da Intercampus para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã/CMTV, os socialistas estão a perder terreno face ao mês anterior, enquanto o PSD está a subir nas intenções de voto. Em Agosto o PS reunia 33,1% das intenções de voto. Contas feitas, em vez de 10 pontos percentuais, separam agora os dois partidos 6 pontos percentuais.

As entrevistas foram feitas entre os dias 9 e 15 de Setembro, o que poderá significar que o pacote de medidas de apoio às famílias, apresentado a 5 de Setembro, e que somou respostas aos efeitos da inflação no valor de 2,4 mil milhões de euros, não terá sido suficiente para inverter a queda nas intenções de voto no PS.

Quanto ao terceiro partido mais votado não há grandes surpresas. O Chega continua a ser o terceiro favorito, e consolida a sua posição com um ligeiro aumento nas intenções de voto: sobe de 8,4% em Agosto para 9,2% em Setembro.

Já a Iniciativa Liberal cai de 7,1% para 5,2%, ficando com a mesma percentagem do Bloco de Esquerda (que em Agosto tinha obtido 5%). Os partidos com menor intenção de voto são a CDU, a coligação que junta o PCP e o partido Os Verdes (actualmente sem representação parlamentar) com 2,9%, uma subida de 0,7 pontos percentuais; PAN (2,5%, subida face aos 1,3% do mês anterior); o Livre (1,8%); e o CDS (1,1%).

Pedro Nuno Santos: o ministro que mais gostam é também o menos popular

A mesma sondagem quis saber também qual a opinião dos eleitores em relação aos membros do Governo. Segundo os dados recolhidos, o ministro das Infra-estruturas, Pedro Nuno Santos, é considerado o pior ministro do Governo por 12,2% dos inquiridos. No entanto, curiosamente, é também o ministro cujo desempenho mais agradou a inquiridos desta sondagem. Ou seja, 5,3% dos inquiridos consideram Pedro Nuno Santos o melhor ministro deste executivo, a melhor avaliação dada a todos os ministros.

Em Agosto, Pedro Nuno Santos estava atrás da então ministra da Saúde, Marta Temido, considerada a pior ministra do executivo. O segundo governante que mais é visto em Setembro como “pior ministro” é agora Fernando Medina. O ministro das Finanças é considerado o pior ministro por 4,3% dos inquiridos, mas ainda assim consegue ser o favorito de 4,8% (ficando com um saldo “positivo").

O saldo mais positivo cabe mais uma vez a Mariana Vieira da Silva. O barómetro mostra que a ministra da Presidência é vista como a “melhor” por 4,8% (eram 6,1% no mês passado) e a “pior” por apenas 0,2% (contra 0,7% de Agosto). Também Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, consegue uma marca igual à de Mariana Vieira da Silva (0,2%). O ministro João Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros, é o que tem menos opiniões negativas (0%).

A sondagem realizada pela Intercampus para a CMTV quis conhecer a intenção de voto em eleições legislativas. Para esta sondagem foram feitas 606 entrevistas, com distribuição proporcional por género, idade e região, e a informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade. Os trabalhos de campo decorreram de 9 a 15 de Setembro de 2022. O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4,0% e a taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 62,1%.