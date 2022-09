A dupla derrota de Vladimir Putin

1. Podemos encontrar todas as explicações e fazer todos os prognósticos sobre a derrota do exército russo na região de Kharkiv, no Leste, posto em fuga pela contra-ofensiva ucraniana. Podemos desvalorizar o que vimos acontecer em directo na cimeira da Organização de Cooperação de Xangai em Samarcanda, no Uzbequistão. Podemos ficar à espera de que os peritos da ONU confirmem que é obra dos russos o horror absoluto, que contemplamos em directo, da exumação dos corpos de uma vala comum e de um cemitério a céu aberto, nos arredores de Izium, uma das cidades libertadas pela contra-ofensiva ucraniana no Leste. A contagem aproxima-se dos 500 cadáveres. Os que já foram identificados eram de soldados e de muitos civis, incluindo crianças. Um crime macabro que só nos surpreende se já nos tivermos esquecido de Bucha, Irpin ou Mariupol.