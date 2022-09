As sete opções de Putin depois do recuo militar da Rússia na Ucrânia

Com Moscovo a manter o silêncio sobre a contraofensiva ucraniana, a Reuters falou com antigos militares, estrategas, e empresas de consultoria de defesa sobre as opções de Vladimir Putin para o futuro.

O Presidente russo, Vladimir Putin, ainda não comentou publicamente a debandada das suas forças no nordeste da Ucrânia, mas está sob pressão dos nacionalistas no seu país para recuperar a iniciativa no conflito.

Se os serviços de informação ocidentais forem precisas, opções para uma eventual recuperação rápida russa não são muitas, e a maioria das possíveis medidas que Putin pode pôr em marcha vêm com riscos domésticos e geopolíticos.

Desde que chegou ao poder, em 1999, os militantes islamistas da Tchetchénia e da região mais vasta do norte do Cáucaso estão entre os inimigos armados mais duros que Putin enfrentou. Nesse caso, o líder russo optou por escalar o conflito com mais força.

Estabilizar, reagrupar, atacar

Tanto analistas militares russos como ocidentais concordam que, do ponto de vista de Moscovo, as forças russas precisam de estabilizar urgentemente a linha da frente, deter o avanço da Ucrânia, reagrupar-se e, se conseguirem, lançar a sua própria contra-ofensiva. No entanto, existem dúvidas no Ocidente sobre se a Rússia tem as forças terrestres ou equipamento suficiente para o fazer, dado o número de baixas que sofreu e a quantidade de equipamento que foi abandonado ou destruído durante aquilo a que chama de “operação militar especial” para destruir o exército ucraniano.

“Não há mão-de-obra”, disse Konrad Muzyka, director da empresa de consultoria polaca de defesa Rochan Consulting, após o revés da Rússia no nordeste da Ucrânia.

“Os batalhões voluntários estão longe da máxima força e a campanha de recrutamento não está a ter o sucesso que se esperava. E penso que só vai piorar, à medida que cada vez homens vão querer aderir. Se Moscovo quiser acrescentar homens, precisa de levar uma mobilização”, continuou o especialista.

Os esforços russos para aumentar o número de tropas que pode destacar incluem a formação de um novo 3.º Corpo do Exército, novas forças comandadas pelo líder checheno Ramzan Kadirov e a assinatura no mês passado, por parte de Putin, de um decreto para aumentar a dimensão das forças armadas da Rússia.

O Presidente russo terá de decidir se concorda com as exigências dos seus críticos nacionalistas, que pedem o despedimento ou a remodelação das patentes militares mais elevadas, incluindo o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, um aliado próximo. Tradicionalmente, Putin não cede à pressão imediata para despedir subordinados, mas já aconteceu retirá-los de cena algum tempo depois.

Foto Soldados ucranianos preparam-se para transportar um tanque russo abandonado, na região de Kharkiv REUTERS/UKRAINIAN ARMED FORCES

Mobilização

A mobilização das reservas russas, que totalizam cerca de dois milhões de homens com serviço militar completado nos últimos cinco anos, é exequível, mas é preciso tempo para treinar e destacar elementos.

O Kremlin disse esta terça-feira que não houve discussão quanto a uma mobilização a nível nacional “neste momento”. Essa decisão seria popular entre os nacionalistas, mas menos com alguns homens russos nos centros urbanos que, segundo relatos, não estão muito interessados em aderir à luta. Significaria ajustar a narrativa oficial sobre a Ucrânia e afastar-se da descrição do conflito como “uma operação militar especial”, com objectivos mais limitados em comparação com uma guerra aberta.

Por sua vez, essa alteração obrigaria as autoridades a abandonar uma política que tem passado por tentar garantir que a vida da maioria dos russos prossiga como antes de 24 de Fevereiro. Colocar a Rússia em estado de guerra também traria riscos políticos, nomeadamente o risco de uma reacção pública contra o alistamento obrigatório. Além disso, constituiria uma admissão de que a Rússia está envolvida numa guerra de larga escala contra um vizinho eslavo, e ainda que essa guerra está a correr mal para Moscovo.

Andrey Kortunov, chefe do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia (CAIR), um think-tank com ligações ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, disse acreditar que as autoridades estão relutantes em se mobilizarem.

“Nas grandes cidades, muitas pessoas não querem ir lutar e é pouco provável que a mobilização seja popular”, disse Kortunov. “Além disso, penso que é indiscutivelmente do interesse de Putin apresentar tudo isto como uma operação limitada. O Estado gostaria de preservar, tanto quanto possível, as coisas como eram antes, sem fazer quaisquer mudanças radicais”.

Independentemente disso, Tony Brenton, um antigo embaixador britânico na Rússia, considera que levaria meses até que uma mobilização tivesse qualquer efeito na força de combate russa.

Esperar pelo Inverno

Duas fontes russas familiarizadas com a forma de pensar no Kremlin disseram à Reuters, no mês passado, que Putin espera que os preços da energia e possíveis falhas energéticas neste Inverno convençam a Europa a forçar a Ucrânia a chegar uma trégua – nos termos da Rússia.

Alguns diplomatas europeus acreditam que o recente sucesso da Ucrânia no campo de batalha tem ajudado a enfraquecer a vontade de alguns europeus de pressionar Kiev a fazer concessões, enquanto países como a Alemanha parecem ter-se tornado mais duros com Moscovo nas últimas semanas e mais determinados em resolver os problemas energéticos do Inverno.

A União Europeia proibiu o carvão russo e aprovou uma proibição parcial das importações de petróleo russo. A Rússia, por sua vez, reduziu drasticamente as exportações de gás para a Europa e deixou claro que poderia proibir todas as exportações de energia, uma alavanca que Putin ainda não puxou.

Expandir alvos dos mísseis

Depois do recuo no nordeste da Ucrânia, a Rússia atingiu infra-estruturas energéticas ucranianas com mísseis. As acções provocaram apagões temporários em Kharkiv e nas regiões adjacentes de Poltava e Sumy. As estruturas de abastecimento de água e as redes móveis também foram afectadas.

Os ataques foram aplaudidos por alguns nacionalistas russos que gostariam de ver Moscovo utilizar mísseis de cruzeiro para danificar as infra-estruturas ucranianas de forma mais permanente – algo que, por outro lado, irá certamente resultar em reprovação internacional.

As mesmas facções nacionalistas há muito que apelam também a Moscovo para que ataquem aquilo a que chamam centros de “tomada de decisão”, tanto em Kiev como noutros locais. Tal é, no entanto, improvável de ser alcançado sem danos colaterais significativos.

Acabar ou condicionar acordo de exportação de cereais

Putin queixou-se que o acordo entre o acordo mediado pelas Nações Unidas e a Turquia que permite à Ucrânia exportar cereais e outros produtos alimentares através do mar Negro é injusto para os países mais pobres e para a Rússia.

Foto Recep Tayyip Erdogan com Vladimir Putin, em Sochi REUTERS/SPUTNIK

O Presidente russo deverá conversar esta semana com o líder turco, Tayyip Erdogan, para discutir a revisão do acordo, que dá à Ucrânia receitas orçamentais muito necessárias. Se quiser prejudicar imediatamente a Ucrânia, Putin pode optar por suspender ou cancelar o pacto ou recusar renová-lo quando este expirar, em Novembro. O Ocidente e os países mais pobres de África e do Médio Oriente acusá-lo-iam de agravar a escassez global de alimentos – Putin, por sua vez, culparia a Ucrânia.

Acordo de paz

O Kremlin diz que ditará os termos de qualquer acordo de paz com Kiev quando chegar essa altura. Por outro lado, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, já disse que vai recorrer à força para libertar o país. Zelensky disse que isso inclui a Crimeia, anexada pela Rússia em 2014; Moscovo tem repetido que o estatuto da Crimeia está estabelecido para sempre.

Conceder território capturado na Ucrânia oriental, nas autoproclamadas República Popular de Donetsk ou República Popular de Lugansk, apoiadas pela Rússia, também parece politicamente impossível para Moscovo, uma vez que já as reconheceu formalmente. Além disso, a plena “libertação” destes dois territórios das forças ucranianas foi uma das principais razões dadas para avançar com a “operação militar especial”.

A devolução do território capturado no sul da Ucrânia, onde a Rússia controla parcialmente três regiões, parece também uma decisão difícil de justificar internamente. Kherson situa-se imediatamente a norte da Crimeia e de um canal que abastece a península do mar Negro da maior parte da sua água. Juntamente com a região vizinha de Zaporijjia, Kherson também dá à Rússia um corredor terrestre através do qual pode abastecer a Crimeia, algo que Moscovo tem promovido como um grande prémio.

A opção nuclear

Elementos do Governo russo rejeitaram as sugestões ocidentais de que Moscovo utilizaria armas nucleares tácticas na Ucrânia, mas esta continua a ser uma preocupação para alguns no Ocidente. Para além de infligir baixas em massa, um passo assim poderia iniciar uma perigosa escalada do conflito e atrair formalmente os países ocidentais para uma guerra directa com a Rússia.

A doutrina nuclear russa permite a utilização de armas nucleares se estas – ou outros tipos de armas de destruição maciça – forem utilizadas contra o próprio país, ou se o Estado russo enfrentar uma ameaça existencial de armas convencionais.

Num livro quase autobiográfico publicado em 2000, Vladimir Putin lembra-se de, em jovem, ter encurralado um rato com um pau, quando vivia num prédio degradado de Leningrado (agora São Petersburgo). Ficou surpreendido quando o animal encurralado se atirou contra ele e inverteu a situação. O antigo embaixador Tony Brenton adverte que um Putin encurralado podia virar-se para armas nucleares se estivesse a ser confrontado com uma derrota humilhante, sem rampa de salvação.

“Se a escolha da Rússia for entre lutar uma guerra perdida, e perder mal e Putin cair, ou algum tipo de demonstração nuclear, eu não apostaria que contra uma demonstração nuclear”, disse Brenton.

O antigo general americano Ben Hodges concorda que é um risco, ainda que considere improvável.

“Não há vantagem real a ganhar no campo de batalha, seria impossível para os EUA ficar de fora ou não responder, e eu não acho que Putin ou os seus conselheiros mais próximos sejam suicidas”, disse o ex-comandante das forças do Exército dos Estados Unidos na Europa.