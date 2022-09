O primeiro dia de escola dos nossos filhos

Para promover nos filhos a segurança e confiança nesta nova etapa da sua vida, é importante que, antes do primeiro dia de escola, conheçam o espaço e as pessoas da escola, as salas, os recreios, os professores e os auxiliares de educação.

Hoje falamos sobre como foi a entrada para o 1.º ano de escolaridade dos nossos filhos, a partir do testemunho vivido de seis pais. É um momento importante na vida de toda a família, tanto para os pais como para os filhos, um início de um novo ciclo que impõe mudanças na dinâmica familiar e adaptações nos horários e rotinas diárias de todos, como nos conta uma mãe: “A entrada de um filho para o 1.º ciclo, é sempre um marco importante na vida das famílias, quer pela necessidade de reorganização dos pais e das crianças, quer pelas expetativas e desafios inerentes à nova etapa.” (Patrícia)

Nos primeiros dias de escola, é natural que os pais e os filhos tenham dúvidas e fiquem inquietos e ansiosos: “O momento foi vivido com alguma ambivalência, por vezes éramos invadidos por sentimentos de insegurança, por outro lado, sentíamos um grande entusiasmo.” (Patrícia) Como este dia pode decorrer, se os filhos se vão adaptar, como vai ser o(a) professor(a), se vão fazer amigos, se vão aprender bem, são incertezas que vão tendo respostas ao longo do tempo.

O primeiro dia na escola provoca reações diferentes nos filhos, porque cada um tem a sua individualidade e necessidades emocionais diferentes que se devem respeitar e proteger, como nos conta Pedro: “Eu tenho três filhas e cada uma reagiu de uma maneira diferente ao começo da escola.” Mas crianças sentem-se entusiasmadas: “A Cecília estava muito entusiasmada com o seu primeiro dia de escola.” (Pureza) Outras sentem-se serenas e ambivalentes: “No primeiro dia de aulas, o nosso filho viveu o momento de forma tranquila, lembro-me bem do seu sorriso e de como se sentia ‘crescido’, apesar de por vezes manifestar também os seus receios, que foram devidamente acolhidos.” (Patrícia) Contudo, sentem-se felizes: “Não teve dificuldade, estava feliz.” (Bárbara) Outras sentem-se menos felizes, com receio das situações novas e desconhecidas, o que gera ansiedade, incerteza e medo: “Tudo correu como planeado, mala às costas, o caminho feito a pé a brincar e a rir, e, quando chegámos à porta, para entrar com ela (como estava planeado), ouvimos: ‘Mãe, afinal não quero ir… já vi a escola dos meninos grandes e quero voltar para a minha (o jardim de infância), já tenho amigos, não preciso de ir para esta, depois nós voltamos.’ Fiquei sem chão!” (Paula).

Umas crianças sentem-se confiantes: “Abordou o primeiro dia de aulas de uma maneira pragmática, uma tarefa a cumprir. Chegou à escola pela primeira vez, despediu-se sem emoção e entrou para começar uma vida nova.” (Pedro) Outras mostram resistência a entrar na escola: “Mal estacionamos o carro à frente da escola, ela: ‘Não quero ir.’” (Pureza)

Para promover nos filhos a segurança e confiança nesta nova etapa da sua vida, é importante que, antes do primeiro dia de escola, conheçam o espaço e as pessoas da escola, as salas de aula, os recreios, os professores, os auxiliares de educação, se possível, com um irmão mais velho ou um amigo que já lá esteja a estudar, ou com ambos os pais, como nos relata a Patrícia: “O Tomás iniciou o 1.º ciclo numa nova escola e, dias antes, fizemos uma visita ao estabelecimento de ensino, para que pudesse ir fazendo o reconhecimento do espaço e também de algumas pessoas da comunidade escolar. Sentimos uma grande aceitação da escola para a concretização deste momento, o que facilitou o seu processo de integração.”

É também importante envolver os filhos no ritual da preparação dos materiais escolares, mochilas, canetas… lancheira: “Como pais, tentámos preparar este caminho com rigor (...) falámos sobre como seria a rotina na sala de aula, preparámos o material, a lancheira, a roupa e toda a logística em conjunto com ela, para lhe dar previsibilidade e segurança. Ela mostrava muito entusiasmo, fazia mil perguntas!” (Paula)

Outro fator facilitador para a integração das crianças é quando os pais são convidados a entrar na escola e na sala de aula com os filhos, a sentarem-se ao pé deles, para, em conjunto, viverem o primeiro dia: “A escola tinha um ambiente familiar e centrado no acolhimento das crianças, que foi facilitador para a sua adaptação” (Patrícia).

Este primeiro dia de escola é um dia marcante e diferente para cada filho, cada mãe e cada pai. É um momento que deve ser preparado em conjunto com todo o cuidado.