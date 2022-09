O novo CEO do SNS ou a “mario-draghização” de Portugal

Se se confirmar que o CEO da Saúde é um nome mais forte do que o próprio ministro, então a tentação Draghi está a fazer o seu caminho. “Apostemos em especialistas”, começam a acreditar os nossos governantes, “que com políticos não vamos lá.”

Itália é aquele deslumbrante lugar onde tudo se cria e tudo se transforma, desde o tempo dos etruscos. A sua capacidade de reinvenção é tão grande, que durante a Segunda Guerra Mundial até conseguiu combater dos dois lados do conflito: primeiro ao lado de Hitler e depois contra Hitler, chegando ao ponto de declarar guerra à Alemanha nazi em 1943, o que tecnicamente a pôs do lado dos vencedores em 1945. A versatilidade da política italiana é sempre digna do maior espanto.