Espera para substituir professores doentes desce de um mês para 12 dias

Directores das escolas sempre se queixaram de terem de esperar 30 dias para lançarem o processo de substituição do docente que entra de baixa médica, o que prolonga o tempo em que os alunos não têm aulas.

Os directores das escolas vão poder substituir os professores com baixa médica ao fim de 12 dias de doença e não de 30, como acontecia até agora. A novidade está inscrita numa nota informativa publicada, nesta sexta-feira, pela Direcção-Geral da Administração Escolar (DGAE), em conjunto com as listas de docentes que foram colocados na terceira reserva de recrutamento deste novo ano lectivo.