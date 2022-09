Zelensky teve acidente de carro, mas ferimentos não são graves

O carro em que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, seguia esta quarta-feira esteve envolvido num acidente em Kiev, mas os ferimentos não são graves. A informação foi avançada pelo porta-voz do líder ucraniano, Serhii Nikiforov, numa publicação partilhada na rede social Facebook.

Nikiforov, que não avançou quando é que o acidente terá ocorrido, explicou que o carro de Zelensky tinha colidido com um veículo privado. “O presidente foi examinado por um médico, não foram encontrados ferimentos graves”, escreveu, acrescentando que o acidente seria investigado.

Os médicos que acompanhavam Zelensky deram ao condutor do carro particular ajuda de emergência e colocaram-no numa ambulância.

Pouco depois de Nikiforov ter feito a sua declaração, o gabinete de Zelensky divulgou o vídeo do discurso nocturno que o presidente faz todos os dias com o ponto da situação da guerra. O líder ucraniano não abordou o acidente, mas não se sabe se o vídeo foi filmado antes ou depois da ocorrência.

Horas antes do acidente, Zelesnky visitou as tropas na cidade recém-libertada de Izium. “A nossa bandeira azul e amarela já voa na desocupada Izium. E assim acontecerá em todas as cidades e vilas ucranianas”, declarou o governante ao assistir ao hastear da bandeira ucraniana no edifício da câmara municipal.