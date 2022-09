Governo altera isenção de IRS para evitar problema em algumas pensões

O Governo vai fazer alterações à regra do mínimo de existência no IRS com efeitos já em relação aos rendimentos deste ano de 2022. Só assim impede que alguns pensionistas — com reformas de 705, 710, 720 ou 725 euros por mês — vejam anulado pela carga fiscal todo o aumento de rendimento trazido pelo complemento que vão receber em Outubro, equivalente a meia pensão.