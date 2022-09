Mudança nas pensões retira um quinto da pressão orçamental para 2023

Logo à partida, mesmo sem contar com novas medidas que venham a ser apresentadas, o Governo está a contar que a evolução inevitável de algumas das principais despesas e receitas do Estado conduza a um aumento da pressão sobre o orçamento de quase 4000 milhões de euros. Ainda assim, este número teria chegado perto dos 5000 milhões se não fosse a mudança feita pelo Governo à actualização do valor das pensões na semana passada.