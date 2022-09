Ver, ver, ver e pagar por isso

A obra de Sergio Leone terminou com um sorriso. Se para ele o cinema era a vida e a vida era o cinema, então a última imagem da vida de Sergio Leone é o enigmático movimento nos lábios de Robert deNiro no final de Era uma vez na América (1984). O que quer que esteja a acontecer nesse maravilhoso plano, o que quer que a personagem de DeNiro esteja a negociar com a eternidade, tem a ver com a infância.