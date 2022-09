Morreram 66 pessoas em Pedrógão e, no final, “a culpa foi da meteorologia”

Apesar das mortes registadas no grande incêndio de Pedrógão Grande, em 2017, o julgamento que decorreu no Tribunal de Leiria chegou ao fim sem atribuir responsabilidades aos onze arguidos. Neste P24 percebemos com o jornalista Camilo Soldado o que está em causa neste processo.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.