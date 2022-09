Julgamento de Pedrógão Grande chega ao fim com todos os arguidos absolvidos

Se os 11 arguidos do processo que procurava apurar a responsabilidades pelas vítimas do incêndio de Pedrógão Grande partiam para a última sessão do julgamento com a sombra das condenações pedidas pelo Ministério Público (MP), nas alegações finais, o peso começou a dissipar-se à medida que o colectivo de juízes ia enumerando em catadupa os factos que deu como não provados.