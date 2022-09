A “revolução” de deixar as escolas escolherem professores

É verdade que ter escolas com poder para decidir como organizam o ano lectivo, como gerem os currículos, com que soluções e com que projectos constitui uma “revolução silenciosa”, como lhe chamou esta semana António Costa. Mas é bom não esquecer que a “flexibilização curricular” de que Costa fala foi lançada há cinco anos. E que, em matéria de autonomia, muito está por fazer. O facto de as escolas continuarem a não ter uma palavra a dizer sobre que professores são os mais adequados para servir as suas comunidades é incompreensível.