Isabel II. Milhares aguardam numa fila de quilómetros para se despedirem de uma “segunda mãe”

O edifício abriu as portas ao público em geral às 17h e, à medida que as pessoas começaram a passar pelo caixão da rainha, muita gente não saiu sem fazer uma vénia à monarca.

Milhares de pessoas formam uma gigantesca fila que serpenteia o centro de Londres, nesta quarta-feira, reconhecendo sem queixas que poderão ter de esperar horas para ver o corpo da rainha Isabel II que repousa por estes dias, e até ao dia do seu funeral, na próxima segunda-feira, nas Casas do Parlamento.

Alguns até enfrentaram a chuva e dormiram na rua durante a última noite para assegurar a sua posição na fila de acesso ao interior de Westminster Hall, que se poderá vir a estender por mais de 15 quilómetros.

O edifício abriu as portas ao público em geral às 17h, depois do cortejo que acompanhou o corpo desde o Palácio de Buckingham, e, à medida que as pessoas começaram a passar pelo caixão da rainha, muita gente não saiu sem fazer uma vénia à monarca. Ao mesmo tempo, alguns limparam as lágrimas. Quarenta e cinco minutos depois, a fila apresentava-se com mais de quatro quilómetros.

Os funcionários governamentais disseram que não conseguiam quantificar com precisão quantos iriam querer prestar uma última homenagem a Isabel II, mas a expectativa é de que sejam mais de 750 mil.

O arcebispo de Iorque, Stephen Cottrell, falando às pessoas da fila, disse: “Estamos a honrar duas grandes tradições britânicas, amar a rainha e amar uma fila de espera.”

Kenneth Taylor, 72 anos, que passou a noite numa tenda para ser um dos primeiros da fila, disse que sentiu um nó na garganta quando viu a rainha. “Perdemos alguém especial”, disse entre lágrimas. “O seu serviço a este país foi realmente firme e inabalável. É provavelmente alguém a quem eu chamaria de a rainha das rainhas”.

Um membro da Guarda Real reage com tristeza quando o caixão da rainha Isabel II chega ao Westminster Hall vindo do Palácio de Buckingham Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS O caixão da rainha Isabel II, adornado com o brasão real e a coroa, foi transportado num carro de armas Reuters/POOL O caixão da rainha Elizabeth II é transportado do Palácio de Buckingham para as Casas do Parlamento Reuters/POOL O caixão da rainha Elizabeth II é transportado do Palácio de Buckingham para as Casas do Parlamento Reuters/POOL O rei Charles III, a princesa Ana e os príncipes André e Eduardo caminharam atrás do caixão da mãe Reuters/POOL Carlos III apresentou-se de farda militar Reuters/SARAH MEYSSONNIER William e Harry caminharam lado a lado, mas o filho mais novo de Carlos não vestiu os trajes militares Reuters/SARAH MEYSSONNIER A família mais próxima acompanhou o cortejo a pé Reuters/POOL O carro de armas foi, antes, usado para transportar os caixões de Jorge VI e da rainha-mãe Reuters/POOL William e Harry Reuters/SARAH MEYSSONNIER Carlos e Ana nos seus trajes militares Reuters/SARAH MEYSSONNIER O cortejo partiu às 2h22 da tarde Reuters/SARAH MEYSSONNIER Detalhe da procissão cerimonial do caixão da rainha Reuters/POOL Detalhe da procissão cerimonial do caixão da rainha Reuters/POOL Detalhe da procissão cerimonial do caixão da rainha Reuters/POOL Milhares de pessoas juntaram-se para ver o cortejo passar Reuters/TOM NICHOLSON Os guardas reais Reuters/SARAH MEYSSONNIER O silêncio caiu sobre as ruas londrinas Reuters/POOL A multidão aplaudiu a antiga monarca Reuters/KEVIN COOMBS Uma fã de Isabel II preferiu assistir ao cortejo no ecrã montado em Hyde Park Reuters/ANDREW BOYERS Fotogaleria O corpo de Isabel II foi levado esta tarde de Buckingham para as Casas do Parlamento. Carla B. Ribeiro

Entre os que se reuniram, alguns estiveram presentes para representar pais idosos, outros para testemunhar a história e muitos para agradecer a uma mulher que, tendo ascendido ao trono em 1952, ainda estava a realizar reuniões oficiais do governo apenas dois dias antes da sua morte.

Mark Bonser, de 59 anos, de Doncaster, no Norte de Inglaterra, observou que a rainha era “a segunda mãe de todos”. “Deu-nos 70 anos da sua vida. Tenho a certeza de que posso dar 24 horas da minha, apenas para a honrar”, disse sobre a monarca, que morreu na semana passada, com 96 anos, no Castelo de Balmoral, na Escócia.

A tristeza despertada pela morte de Isabel II já atraiu grandes multidões à Escócia, onde a rainha permaneceu durante 24 horas na Catedral de St Giles, em Edimburgo. Cerca de 33 mil pessoas prestaram a sua homenagem durante esse período. Mas, o memorial de Londres, que dura quase cinco dias e termina na manhã do seu funeral, atrairá muito mais gente.

As centenas de milhares de pessoas previstas para se juntarem à fila serão convidadas a se organizarem ao longo da margem Sul do rio Tamisa, passando por marcos que incluem a gigantesca roda gigante London Eye e uma reconstrução do Teatro Globe de Shakespeare.

Ao juntarem-se à fila, os enlutados receberão uma pulseira colorida que será numerada e lhes permitirá sair da fila para usar a casa de banho ou ir buscar comida e bebida sem perder o seu lugar.

Mais de mil hospedeiras, voluntários e agentes da polícia irão alinhar a rota, com primeiros socorros prestados àqueles que possam achar que a espera é demasiada. O Instituto de Cinema Britânico terá um ecrã ao ar livre a transmitir imagens da rainha e do seu reinado.