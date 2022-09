Caminhar e depois sentar-se: esta é a melhor receita para acalmar bebés a chorar

Quando os bebés choram muito, caminhar durante cerca de cinco minutos e, de seguida, mantê-los ao colo na posição sentada durante durante cerca de oito minutos ajuda a acalmá-los ao ponto de adormecerem.

A conclusão, que “deverá ser mais substanciada em estudos futuros”, deriva de duas observações: quando nos sentamos com um bebé a chorar os batimentos cardíacos do petiz aumentam, indicando nervosismo e desconforto, assim como quando o deitamos logo a seguir de o termos acalmado durante uma caminhada.

Estas são as linhas gerais de um novo estudo, publicado nesta terça-feira, na revista científica Current Biology, que sublinha a importância de dar colo em movimento em vez de apenas amparar os bebés e também contraria a ideia de que é necessário ficar com os pequenitos ao colo enquanto dormem, embalados.

De acordo com o texto, cerca de 20 a 30% dos bebés, sem razão aparente, choram muito e apresentam dificuldades em adormecer, o que acaba por resultar no cansaço dos pais e, em casos extremos e raros, em situações de maus-tratos.

Com isso em mente, a pesquisa presidida pela investigadora de comportamento social Kumi Kuroda, do nipónico Centro Riken para a Ciência do Cérebro, propôs-se a desvendar de que forma a fisiologia de um bebé é afectada durante os momentos em que é pegado ao colo sem movimento, em que se carrega o bebé enquanto se caminha e no instante em que se deita na sua cama. E conclui que há uma receita científica para acalmar um bebé e, ainda assim, continuar a que ele durma na sua cama.

Para tal, a equipa baseou-se na “resposta de transporte” de ratinhos bebés que se acalmam quando carregados pela progenitora. Aplicando a mesma técnica a bebés humanos, encontrou uma série de processos biológicos paralelos, entre os quais destaca-se uma redução na intensidade do choro até parar e menos batimentos cardíacos por minuto, o que indica o acalmar da angústia inicial.

A observação foi possível recorrendo a uma máquina de electrocardiograma para bebés e a câmaras de vídeo para comparar os batimentos cardíacos e o comportamento às técnicas usadas pelas mães para acalmar os bebés: caminhar com as crianças ao colo, passeá-las num carrinho e segurar enquanto se sentavam. Os dados durante estas actividades foram gravados durante os períodos em que os bebés estavam a chorar, acordados e calmos e a dormir e, a cada batimento cardíaco, o comportamento era avaliado como adormecido, alerta ou a chorar, e pontuado em conformidade.

As conclusões: caminhar por cinco minutos promoveu o sono em bebés que estavam a chorar (e todos estavam mais calmos ao fim daquele tempo), tendo sido indiferente para os que se apresentavam calmos antes da actividade, enquanto pegar ao colo na posição sentada irritava ainda mais os bebés, com o aumento dos batimentos cardíacos e da intensidade do choro.

Paralelamente, a investigação permitiu observar a sensibilidade dos bebés aos movimentos das mães, com alterações na frequência cardíaca sempre que a progenitora parava de caminhar ou simplesmente se virava. E quando os deitava, imediatamente após a caminhada de cinco minutos, os bebés despertavam.

Por isso, e depois de verificar que os bebés acordavam se fossem deitados antes de terem cerca de oito minutos de sono, Kuroda recomenda que os pais, depois dos cinco minutos a caminhar, repousem sentadas com o bebé junto de si durante os oito minutos que julga necessários para as crianças entrarem num sono mais profundo. Depois, bastará deitar o bebé. O pequeno ficará a dormir e os pais não sofrerão com o stress associado a estes episódios.